Dünya

Avustralya'da meteoroloji alarmı: Hava sıcaklığı 50 dereceye yaklaşacak

Avustralya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde 50 derecelik rekor sıcaklıklara neden olacağı tahmin ediliyor.

26 Ocak 2026 Pazartesi 18:53
Avustralya'da meteoroloji alarmı: Hava sıcaklığı 50 dereceye yaklaşacak
ABONE OL

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Avustralya'da şiddetli yaz sıcaklıkları etkisini göstermeye devam ediyor.

Mevcut sıcak hava dalgası, sıcaklıkları ortalamanın 21 derece üzerine çıkardı.

Ölçümler, bugün South Australia eyaletine bağlı Ceduna kasabasında 49,5 ve Wudinna kasabasında 48,6 dereceyle en sıcak gün olarak kayıtlara geçtiğini gösterdi.

New South Wales eyaletine bağlı Trangie kasabasında 47,3 dereceyle 1932'den bu yana en sıcak gün yaşanırken, eyaletin Dubbo kasabasında da 46,1 derecelik rekora yeniden ulaşıldı.

İlerleyen günlere ilişkin tahminler ise birçok eyalette sıcaklıkların zirve noktalara ulaşacağı, termometrelerin 50 dereceye yakın seviyeleri göstereceği, yangın tehlikesinin artacağı yönünde.

Victoria eyaletinin Melbourne kentinde sıcaklıkların yarın 45 dereceyle son 17 yılın en yüksek seviyesine çıkması, Mildura kentinde ise 49 dereceyle eyaletin rekorunu kırması öngörülüyor.

Yarın ayrıca South Australia ve Victoria'da rüzgar hızının haftanın en yüksek düzeyinde seyredeceği, bu durumun pek çok bölgede yangın riskini şiddetli seviyelere çıkaracağı tahmin ediliyor.

Sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini koruyacağı düşünülüyor.

