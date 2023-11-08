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Dünya

Avustralya'da milyonları etkileyen internet kesintisi

Avustralya'nın ikinci büyük telekomünikasyon şirketi Optus'ta 10 milyondan fazla kullanıcıyı etkileyen internet ve şebeke kesintisi oldu. ABC News'in haberine göre, Optus Üst Yöneticisi Kelly Bayer Rosmarin, kesintinin yerel saatle 04.00'da başladığını bildirdi.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 10:46 - Güncelleme:
Avustralya'da milyonları etkileyen internet kesintisi
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Kullanıcılar Optus'u kesintiyle ilgili bilgilendirme yapmamakla eleştirirken Rosmarin, kesintiden saatler sonra yaptığı açıklamada, ekiplerin konuya dair çalışma yürüttüğünü, internet ve şebeke hizmetlerinin düzeltilmeye başlandığını belirtti.

Rosmarin, kesintinin birkaç saat daha sürebileceğine işaret ederek, sorun giderilene kadar aralıksız çalışacaklarını vurguladı.

Kesintiye siber saldırının yol açıp açmadığı henüz bilinmezken Optus'un hizmet dışı kalması nedeniyle ülke genelinde sağlık, ulaşım ve ödeme sistemlerinde aksamalar yaşandı.

Optus, 2022'de 10 milyon müşterisinin bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından çalınmasıyla gündeme gelmişti.

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