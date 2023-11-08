Avustralya'da milyonları etkileyen internet kesintisi

Kullanıcılar Optus'u kesintiyle ilgili bilgilendirme yapmamakla eleştirirken Rosmarin, kesintiden saatler sonra yaptığı açıklamada, ekiplerin konuya dair çalışma yürüttüğünü, internet ve şebeke hizmetlerinin düzeltilmeye başlandığını belirtti.

Rosmarin, kesintinin birkaç saat daha sürebileceğine işaret ederek, sorun giderilene kadar aralıksız çalışacaklarını vurguladı.

Kesintiye siber saldırının yol açıp açmadığı henüz bilinmezken Optus'un hizmet dışı kalması nedeniyle ülke genelinde sağlık, ulaşım ve ödeme sistemlerinde aksamalar yaşandı.

Optus, 2022'de 10 milyon müşterisinin bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından çalınmasıyla gündeme gelmişti.