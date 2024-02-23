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Dünya

Avustralya'da orman yangını: 14 bin hektar alan küle döndü

Avustralya'nın güneydoğusundaki Victoria eyaletinde kontrol altına alınamayan orman yangınlarında 14 bin hektarın üzerinde alan kül oldu.

AA23 Şubat 2024 Cuma 18:13 - Güncelleme:
Avustralya'da orman yangını: 14 bin hektar alan küle döndü
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The Age'in haberine göre, Victoria eyaletinin batısındaki orman yangınıyla mücadele kapsamında 1000 itfaiyeci görevlendirildi.

Victoria Eyalet Başkanı Jacinta Allan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlarda 14 bin hektarın üzerinde alanın kül olduğunu ve çeşitli bölgelerde tahliye uyarısı verildiğini kaydetti.

ABC TV'ye konuşan Avustralya Acil Durum Yönetim Bakanı Murray Watt ise eyaletin batısındaki Beaufort kasabasında 5 ila 10 evin yandığını ve zarar gören mülk sayısının artabileceğini bildirdi.

Yetkililer, rüzgarın yangını kuzeydoğuya ittiğini ve Beaufort kasabasının çevresindeki yerleşim birimlerinin yangın tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

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