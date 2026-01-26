İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2026 Pazartesi / 8 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3839
  • EURO
    51,4276
  • ALTIN
    7098.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avustralya'da orman yangınları devam ediyor: Bini aşkın kişi tahliye edildi
Dünya

Avustralya'da orman yangınları devam ediyor: Bini aşkın kişi tahliye edildi

Avustralya'nın Victoria eyaletinde süren orman yangınlarından etkilenen 1100 kişiden bölgeyi terk etmeleri istendi.

AA26 Ocak 2026 Pazartesi 10:13 - Güncelleme:
Avustralya'da orman yangınları devam ediyor: Bini aşkın kişi tahliye edildi
ABONE OL

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre eyalet yetkilileri, Otways bölgesinde devam eden yangınlara yönelik bir dizi önlem aldı.

Buna göre eyaletteki orman yangınları nedeniyle Gellibrand, Kawarren, Beech Forest, Forrest, Barongarook kasabaları ve Büyük Otway Milli Parkı'nın çevresinde yaşayanlar da dahil 1100 kişiden bölgeyi tahliye etmeleri istendi.

Yetkililer, alevlerin eyaletin güneyindeki diğer bölgeler ile Lorne, Aireys Inlet ve Anglesea gibi doğudaki sahil kasabalarını da etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Yangının kontrol hatlarını aşma riskinin çok yüksek olduğuna işaret eden yetkililer, yangından şimdiye kadar yaklaşık 94 bin dönümlük alanın etkilendiğini açıkladı.

Yetkililer, yangının büyümeye devam ettiğine dikkati çekti.

Avustralya Meteoroloji Bürosu yetkilisi Diana Eadie, daha önce yaptığı açıklamada, eyaletin bazı bölgelerinde 2009'dan bu yana en uzun sürecek sıcak hava dalgasının etkili olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Yetkililer, Victoria'nın Mildura, Hopetoun ve Walpeup bölgelerinde hava sıcaklığının 48, Horsham'da 47 ve Hamilton'da 46 dereceye ulaşmasının beklendiğini açıklamıştı.

  • Victoria yangınları
  • 1100 kişi
  • ormanda terk

ÖNERİLEN VİDEO

Aydınlatma direğine çarparak takla attı: 7 aylık Ece bebek can verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.