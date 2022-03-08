Avustralya'da son 24 saatte 29 bin 14 Kovid-19 vakası tespit edildi

AA 8 Mart 2022 Salı 07:25 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 07:25

Avustralya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 29 bin 14 Avustralyalı Kovid-19'a yakalanırken, virüs nedeniyle hastalanan 18 kişide hayatını kaybetti. Bugünkü can kayıplarıyla birlikte Kovid-19'un ilk görüldüğü günden bu yana Avustralya'da hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 bin 466'ya çıkarken, bugüne kadar 3 milyon 39 bin 775 kişi de virüse yakalandı. Yaklaşık 223 binden fazla aktif vakanın bulunduğu ülkede, hastanede yatan 1964 kişiden 155'i yoğun bakımda tedavi görüyor. Avustralya'da, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptırılanların oranı yüzde 93,72, aşının üçüncü dozunu da yaptıranların oranıysa yüzde 54,31.

- Yeni Zelanda'da son 24 saatte Kovid-19'dan can kaybı yaşanmadı

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisindeki Yeni Zelanda'da son 24 saatte virüsten yeni can kaybı bildirilmezken, 23 bin 913 kişinin testi pozitif çıktı. Pandeminin başladığı günden bu yana virüsten toplam 65 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelenda'da, bugüne kadar 264 bin 255 kişiye de Kovid-19 teşhisi konuldu. Resmi verilere göre 192 bin 579 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 16'sı yoğun bakımda olmak üzere 756 kişi hastanede tedavi görüyor. Yaklaşık 5 milyon 100 bin nüfuslu Yeni Zelanda'da, aşıya müsait olanların yüzde 94'ü Kovid-19 aşısının çift dozunu, yüzde 72'si de üçüncü dozunu yaptırmış durumda.