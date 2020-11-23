Avustralya'da uçağa binmek için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak

AA 23 Kasım 2020 Pazartesi 21:35 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 21:35

Avustralya havayolu şirketi Qantas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının gelecekteki uçuşlarda uluslararası yolcular için bir zorunluluk haline getirileceğini açıkladı.

Qantas Üst Yöneticisi Alan Joyce, Australia's Nine Network televizyonuna yaptığı açıklamada, şirketin, Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası yolcular için koşullarını değiştirmeyi planladığını söyledi.

Joyce, "İnsanlardan uçağa binmeden önce aşı yaptırmalarını isteyeceğiz. Ülkeye gelen ve ülkeden ayrılan uluslararası yolcular için bunun bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Qantas'ın 100 yıllık tarihinde en kötü ticari koşullarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Alan Joyce, aşı zorunluluğunun diğer havayolu şirketlerindeki meslektaşlarıyla ortak konuları haline geleceği kanaatinde olduğunu da söyledi.

Avustralya, Kovid-19 salgınının başında uluslararası sınırlarını kapatmış ve ülkeye dönenleri karantinaya almıştı.

Avustralya'da 27 bin 835 kişi Kovid-19'a yakalandı, virüs nedeniyle 907 kişi hayatını kaybetti.

Klinik denemelerin 3'üncü aşamasında insanlar üzerinde test edilen 3 potansiyel aşının, ilk sonuçlara göre bağışıklık tepkisi uyandırmada yüksek oranda başarı sağlaması, Kovid-19 salgınının yaygın bir aşılama programıyla kontrol altına alınabileceğine dair umutları artırmıştı.