  Avustralya'da uçak, hangara çarptı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Avustralya'da uçak, hangara çarptı: Ölü ve yaralılar var

Avustralya'nın South Australia eyaletinde bulunan bir havalimanında hafif uçağın hangara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 09:49
Avustralya'da uçak, hangara çarptı: Ölü ve yaralılar var
9News sitesinin haberine göre, "Diamond DA42 Twin Star" tipi çift motorlu uçak, kalkıştan kısa süre sonra hangarın çatısına çarparak alev aldı.

Kazada pilot ve beraberindeki yolcu hayatını kaybederken, hangardaki bazı havalimanı çalışanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Olay, hangardaki sprinkler yangın söndürme sisteminin devre dışı kalmasına ve itfaiyenin suya erişiminde aksamalara yol açtı.

Yangın sonucu hangarda ve içindeki bazı uçaklarda ciddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yoğun duman nedeniyle çevredeki bölgeler için uyarı yayımladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • hafif uçak kazası
  • South Australia
  • havalimanı kaza

ÖNERİLEN VİDEO

Bartın'da feci kaza: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
