Dünya

Avustralya'da X'e 650 bin dolar ceza

Avustralya'da federal mahkeme, ABD merkezli X şirketini çocuk istismarı içerikleriyle mücadeleye ilişkin bilgi vermediği gerekçesiyle 650 bin Avustralya doları para cezasına çarptırdı.

AA21 Mayıs 2026 Perşembe 11:06 - Güncelleme:
ABC News'in haberine göre, mahkeme X'in Avustralya Çevrim içi Güvenlik Komiserliği (eSafety) tarafından 2023'te talep edilen şeffaflık raporunu zamanında sağlamayarak Çevrim içi Güvenlik Yasası'nı ihlal ettiğine hükmetti.

Mahkeme kararına göre, X'e çocuk cinsel istismarı içerikleriyle mücadeleye ilişkin eSafety'ye bilgi vermemesi nedeniyle 650 bin Avustralya doları para cezası verildi.

Yargıç Michael Wheelahan, X'in aynı zamanda dava masrafları için de 45 gün içinde 100 bin Avustralya doları ödeyeceği bilgisini paylaştı.

- ÜÇ YILLIK HUKUK MÜCADELESİ SON BULDU

Mahkeme kararı, X'in eSafety'nin sorularını yanıtlama zorunluluğu bulunmadığını savunmasıyla başlayan üç yıllık hukuk mücadelesini de sonlandırdı.

eSafety'nin avukatı Christopher Tran, duruşmada yaptığı konuşmada, X'in 22 Şubat 2023'te talep edilen şeffaflık taleplerine yanıtlarının yetersiz kalarak Avustralya Çevrim içi Güvenlik Yasası'nı ihlal ettiğini ve X'in de bunu kabul ettiğini belirtti.

Şirketin söz konusu soruları yanıtlaması için yasal olarak 29 Mart 2023'e kadar süresi bulunuyordu.

X'in avukatı Perry Herzfeld ise mahkemede yaptığı savunmada, mevzuata aykırı eylemlerin 5 Mayıs 2023'ten sonra devam ettiğine dair bir iddia bulunmadığına dikkati çekerek, söz konusu dönemin Elon Musk'ın şirketi satın alma sürecine denk geldiğini, şirkette büyük bir değişim ve geçiş yaşandığını ifade etti.

Çevrim içi güvenlik bildirimi, 22 Şubat'ta önceki adıyla Twitter Inc. şirketine gönderilmiş ancak şirket Mart 2023'te X şirketiyle birleşmişti.

