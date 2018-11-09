Avustralya'daki bıçaklı saldırı terör bağlantılı

Victoria Emniyet Müdürü Graham Ashton, yaptığı basın toplantısında, Melbourne kent merkezindeki ana caddede arabasını ateşe verdikten sonra etraftakilere ve polise bıçaklı saldırıda bulunan şahsın gerçekleştirdiği eylemi terör kapsamında ele alacaklarını söyledi.

İsmi açıklanmayan 31 yaşındaki saldırganın, polis tarafından vurulduktan sonra hastanede hayatını kaybettiğini ve şahsın kimliğinin güvenlik birimleri tarafından tespit edildiğini belirten Ashton, "Saldırganın kimliğinden hareketle saldırıyı terör kapsamında değerlendiriyoruz." dedi.

Öte yandan Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews de yaptığı açıklamada saldırıyı kınadığını vurgulayarak, "Terör eylemi kentimizin kalbini vurdu. Şehrimizde ve eyaletimizde yaşanan şeytani, korkunç bir olay, bunu şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Melbourne kent merkezinde yaşanan olayda saldırgan önce arabasını ateşe vermiş ardından elindeki bıçakla etraftakilere saldırarak, kimliği açıklanmayan bir erkeğin ölümüne, 26 ve 58 yaşındaki iki erkeğin de yaralanmasına neden olmuştu.

Olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldıran şahıs, silahla göğsünden vurularak ağır yaralanmış, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.