25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
  Dünya
  • Dünya
  Avustralya'daki Sydney kahramanlarına özel onur
Dünya

Avustralya'daki Sydney kahramanlarına özel onur

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Sydney'deki saldırıya cesurca müdahale eden kişilerin 2026'da yayımlanacak özel bir onur listesinde yer alacağını açıkladı.

25 Aralık 2025 Perşembe
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Sydney saldırısının ardından yardıma koşan ve müdahale eden isimlerin 2026'da "özel bir onur listesinde" yer alacağını söyledi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, basına konuşan Albanese, 14 Aralık'ta 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yardıma koşan ve müdahalede bulunan isimlerin yer alacağı özel bir "onur listesi" oluşturulmasını istediğini bildirdi.

Listede emniyet yetkilileri, sağlık çalışanları ve toplumdan kişilerin yer alacağını belirten Albanese, isimlerin 2026'da açıklanacağını söyledi.

Albanese, kendi güvenliklerini tehlikeye atarak yardıma koşan kişilerin kamuoyu tarafından takdir edilmeyi hak ettiğini belirtti.

- AVUSTRALYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu kaydetmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

