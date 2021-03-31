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Dünya

Avustralya'dan Çin'e karşı hamle: ABD ile ortak üretecekler

Avustralya'nın ABD ile ortak güdümlü füze üretimine başlayacağı bildirildi. Olası bir çatışma durumunda, Avustralya'nın hızlı şekilde çok sayıda füzeye ihtiyaç duyacağını ve bunların ithalatına güvenilemeyeceğini vurgulayan Savunma Bakanı Peter Dutton, böyle bir senaryonun mümkün olduğunu ve bunun Çin'in Tayvan'ın kontrolünü zorla ele geçirmeye karar vermesi durumunda gerçekleşebileceğini kaydetti.

AA31 Mart 2021 Çarşamba 11:02 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 11:02
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Başbakan Scott Morrison, ABD ile güdümlü füze üreteceklerini ve başlangıçta projeye 761 milyon dolarlık yatırım yapacaklarına açıkladı.

Morrison, savunma alanındaki bu yatırımın Avustralya topraklarında kendi hakimiyetlerini güçlendirmek ve halkı güvende tutmak için çok önemli olduğunu kaydetti.

Füze üretimine "değişen küresel çevreyi" gerekçe gösteren Morrison, bu girişimin binlerce iş ve ihracat fırsatı da yaratacağını söyledi.

- AVUSTRALYA'NIN YERLİ ÜRETİM FÜZELERİ, ASKERİ CAYDIRICILIK OLUŞTURACAK

Savunma Bakanı Peter Dutton, teşebbüsün hem Avustralya'nın hem de ABD'nin artan ihtiyaçlarının en iyi şekilde nasıl desteklenebileceğinin anlaşılması açısından önemli olduğunu ve bunu sağlamak için ABD ile yakın şekilde çalışacaklarını belirtti.

Avustralya'nın silah üretiminin yalnızca savunma yeteneklerini geliştirmekle kalmayacağına işaret eden Dutton, aynı zamanda küresel ölçekteki tedariklerde aksaklık olması durumunda ülkenin yeterli arza sahip olmasını sağlayacağını ifade etti.

Dutton, Avustralya'nın yerli üretim füzelerin askeri caydırıcılık oluşturacağına da işaret etti.

Olası bir çatışma durumunda, Avustralya'nın hızlı şekilde çok sayıda füzeye ihtiyaç duyacağını ve bunların ithalatına güvenilemeyeceğini vurgulayan Dutton, böyle bir senaryonun mümkün olduğunu ve bunun Çin'in Tayvan'ın kontrolünü zorla ele geçirmeye karar vermesi durumunda gerçekleşebileceğini kaydetti.

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