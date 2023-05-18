Avustralya'dan Filipinler'e deniz güvenliğini yardımı

Wong, Filipinler'in Manila şehrindeki Filipin Sahil Güvenlik (PCG) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Wong, "Avustralya, bölgemizde barış ve güvenliğe destek olmak için Filipinler'le birlikte çalışıyor. Bugün Manila'da, PCG'yi güçlendirmek için dron, eğitim ve teknoloji sağlayarak denizcilik işbirliğimizi geliştirdiğimizi duyurdum. Filipinler'in deniz güvenliğinin güçlendirilmesine yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

Wong, Filipinler'in bölgenin istikrar ve güvenliğinde önemli bir role sahip olduğunu vurgulayarak, "İki ülke de barışçıl ve uluslararası hukuka saygı duyulan bir bölge görmek istiyor." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Wong'un Filipinler'e 2023-2024 dönemi için 89,9 milyon Avustralya doları resmi kalkınma yardımı açıkladığını bildirdi.