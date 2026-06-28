İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2026 Pazar / 13 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,66
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6130.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avustralya'dan sosyal medyaya rekor ceza! 16 yaş altı düzenlemesini ihlal eden yanacak
Dünya

Avustralya'dan sosyal medyaya rekor ceza! 16 yaş altı düzenlemesini ihlal eden yanacak

Avustralya hükümeti, 16 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine uymayan şirketlere uygulanabilecek azami para cezasını iki katına çıkararak 99 milyon Avustralya dolarına yükselteceğini açıkladı.

AA28 Haziran 2026 Pazar 09:48 - Güncelleme:
Avustralya'dan sosyal medyaya rekor ceza! 16 yaş altı düzenlemesini ihlal eden yanacak
ABONE OL

ABC News'ün haberine göre, Avustralya hükümeti, sosyal medya yasağını güçlendirmek amacıyla teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımları ağırlaştıracak yasa teklifi hazırladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, Avustralya eSafety Komiseri Julie Inman Grant'in yetkileri genişletilecek. Grant, sosyal medya şirketlerinden yaş sınırını uygulamak için aldıkları önlemlere ilişkin kanıt talep edebilecek.

Platformlara yaş doğrulama hizmeti sunan üçüncü taraf şirketler de bilgi vermekle yükümlü olacak.

Başbakan Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, Aralık 2025'ten bu yana sosyal medya platformlarının, 16 yaş altındaki kullanıcıların hesap açmasını veya mevcut hesaplarını kullanmasını engellemek için "makul adımlar atmakla" yükümlü olduğunu hatırlatarak büyük teknoloji şirketlerinin yasaya uymak için yeterli çabayı göstermediğini söyledi.

Çok fazla çocuğun hala sosyal medya kullandığını ifade eden Albanese, şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde uygulanabilecek azami para cezasının 49,5 milyon Avustralya dolarından 99 milyon Avustralya dolarına çıkarılacağını açıkladı.

Hükümete göre, kararın yürürlüğe girmesinden bu yana 16 yaş altı kullanıcılara ait 5 milyondan fazla hesap kaldırıldı, devre dışı bırakıldı veya erişime kapatıldı.

- AVUSTRALYA'DA SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YAŞ DÜZENLEMESİ

Avustralya'da, 16 yaş altının sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin çocuklar ve gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılması öngörülüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş köpek sürüsü dehşet saçtı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.