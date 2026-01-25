Avustralya'dan Trump'a ''NATO'' tepkisi

ABC News'ün Insiders programında konuşan Albanese, Trump'ın NATO'nun Afganistan'daki rolüne ilişkin ifadelerinin, Afganistan'da savaşırken hayatını kaybeden 47 Avustralyalı askerin ailesini inciteceğini söyledi.

Afganistan'da görev yapan 40 bin Avustralyalının gösterdiği cesaretin "takdiri hak ettiğini" vurgulayan Albanese, Trump'ın söz konusu açıklamalarının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

- "ONLARA HİÇ İHTİYACIMIZ OLMADI"

ABD Başkanı Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Afganistan'da "cephe hattından uzak durduğunu" belirterek, NATO'nun gerektiğinde ABD'nin yanında olup olmayacağından emin olmadığını söylemişti.

Trump, "Onlara hiç ihtiyacımız olmadı. Onlardan hiçbir zaman gerçekten bir şey istemedik. Afganistan'a asker gönderdiklerini söylediler ve gönderdiler de ama biraz geride, cepheden biraz uzakta kaldılar." diye konuşmuştu.

Donald Trump, daha sonra sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan'da yüzlerce İngiliz askerin hayatını kaybettiğini ifade ederek, onların "en iyi savaşçılar arasında" yer aldıklarını savunmuştu.