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Dünya

Avustralyalı hava yolu şirketi 4 bin yolcudan özür diledi

Avustralya'ya ait Jetstar Havayolları, Endonezya'nın Bali Adası'na yapılacak uçuşların iptal edilmesi nedeniyle mağdur olan yaklaşık 4 bin yolcudan özür diledi.

AA6 Eylül 2022 Salı 12:50 - Güncelleme:
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BBC News'in haberine göre hava yolu şirketi, 1 Eylül'den beri Sidney ve Melbourne'den, Denpasar'a düzenlenmesi planlanan 8 uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

Yolcular, şirketin son dakikalarda yaptığı bilgilendirmeler üzerine sosyal medya üzerinden şikayette bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Boeing 787 filomuz, yıldırım düşmesi, kuş çarpması, pistte tespit edilen tahribat, yedek parçanın tedarik edilmesindeki gecikmeler gibi sorunlardan etkilendi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uçuşların iptali nedeniyle mağdur olan yaklaşık 4 bin yolcudan özür dilendi.

Mağdur olan yolcuların konaklaması için yer ayarlandığı belirtilen açıklamada, 180 yolcunun halen Bali'de beklediği aktarıldı.

Jetstar, bugün Denpasar'dan Melbourne'e 300 yolucuyu kapsayan özel bir uçuş gerçekleştireceğini, bu uçuşun Denpasar'dan Melbourne ve Sidney'e giden diğer üç tarifeli uçuşa ek olacağını açıkladı.

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