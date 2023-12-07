Avustralya eyaleti Yeni Güney Galler'de (NSW) Holsworthy Milletvekili Tina Ayyad'ın KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılması ülkedeki Rumları rahatsız etti.

Vekil Ayyad, Avustralya-Kuzey Kıbrıs Dostluk Derneği'nin (ANCFA) Liverpool'da düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü anma etkinliğine katıldıktan sonra NSW Parlamentosu'na yaptığı açıklamada, etkinliğe katılmanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek, "Herkesin keyif alabileceği aile dostu aktivitelerin olduğu bir kutlama ve anma günüydü" ifadelerini kullandı.

Avustralyalı vekili bu sözlerini hazmedemeyen Yeni Güney Galler Kıbrıs Rum Topluluğu Başkanı Andrew Costa, sözde kınama mesajı yayımladı.



KKTC hakkında çirkin ithamlarda bulunan Costa, Ayyad'ın Avustralya'daki Kıbrıslı Rumlardan özür dilemesini istedi.



Ayyad'ın KKTC kutlamasına katılmasının Rumların çıkarlarına zarar verdiğini ileri sürdü.

Avustralyalı vekil Ayyad ise yaptığı açıklamada, "Çok kültürlülük bizim gücümüzdür. Her topluluğu destekliyor ve saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.