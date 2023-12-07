İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2023 Perşembe / 25 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9438
  • EURO
    31,2628
  • ALTIN
    1888.43
  • BIST100
    7866.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avustralyalı vekilden KKTC'nin bağımsızlık gününe katılmasından rahatsız olan Rumlara ders gibi cevap
Dünya

Avustralyalı vekilden KKTC'nin bağımsızlık gününe katılmasından rahatsız olan Rumlara ders gibi cevap

Avustralyalı vekil Ayyad'ın KKTC'nin bağımsızlığının 40. yıl dönümü kutlamalarına katılması ülkedeki Rumları öfkelendirdi. Ayyad, kınama mesajı yayımlayan Rumlara 'Çok kültürlülük bizim gücümüzdür' sözleriyle ders niteliğinde cevap verdi.

Star Gazetesi7 Aralık 2023 Perşembe 10:32 - Güncelleme:
Avustralyalı vekilden KKTC'nin bağımsızlık gününe katılmasından rahatsız olan Rumlara ders gibi cevap
ABONE OL

Avustralya eyaleti Yeni Güney Galler'de (NSW) Holsworthy Milletvekili Tina Ayyad'ın KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılması ülkedeki Rumları rahatsız etti.

Vekil Ayyad, Avustralya-Kuzey Kıbrıs Dostluk Derneği'nin (ANCFA) Liverpool'da düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü anma etkinliğine katıldıktan sonra NSW Parlamentosu'na yaptığı açıklamada, etkinliğe katılmanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek, "Herkesin keyif alabileceği aile dostu aktivitelerin olduğu bir kutlama ve anma günüydü" ifadelerini kullandı.

Avustralyalı vekili bu sözlerini hazmedemeyen Yeni Güney Galler Kıbrıs Rum Topluluğu Başkanı Andrew Costa, sözde kınama mesajı yayımladı.

KKTC hakkında çirkin ithamlarda bulunan Costa, Ayyad'ın Avustralya'daki Kıbrıslı Rumlardan özür dilemesini istedi.

Ayyad'ın KKTC kutlamasına katılmasının Rumların çıkarlarına zarar verdiğini ileri sürdü.

Avustralyalı vekil Ayyad ise yaptığı açıklamada, "Çok kültürlülük bizim gücümüzdür. Her topluluğu destekliyor ve saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.