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Dünya

Avustralya'nın savunma harcamaları yüzde 2,3'e çıkarılacak

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, NATO Zirvesi'nde ülkesinin askeri ihtiyaçlarını karşılamak için harcamalarının düzeyine kendilerinin karar vereceğini söyledi.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
Avustralya'nın savunma harcamaları yüzde 2,3'e çıkarılacak
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SBS News'ün haberine göre, NATO Zirvesi marjında konuşan Marles, ülkesinin savunma harcamalarına dair açıklamada bulundu.

Marles, Avustralya'nın savunma harcamaları sürecine sadık kalacağını ve 2033-2034'e kadar yüzde 2'den yüzde 2,3'e çıkarılacağını söyledi.

Avrupa'nın savunma harcamalarıyla ilgili kararın NATO'nun meselesi olduğunu vurgulayan Marles, "Stratejik ortamımızı değerlendirmek, var olan tehditleri ve bu tehditleri karşılamak için ne tür bir savunma gücü inşa etmemiz gerektiğini değerlendirmek ve daha sonra bunu kaynaklandırmak için kendi sürecimizden geçtik." dedi.

Marles, Avustralya'nın savunma harcamalarında barış dönemindeki en büyük artışın görüldüğüne dikkati çekerek, "İleriye dönük ihtiyaçlarımızın ne olduğunu değerlendirmeye devam edeceğiz. Başbakanımızın da söylediği gibi, bunun için kaynak bulacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Marles, Avustralya'nın askeri ihtiyaçlarını karşılamak için harcamalarının düzeyine kendilerinin karar vereceğini söyledi.

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