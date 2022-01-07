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Dünya

Avusturya Başbakanı Kovid-19'a yakalandı

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in rutin olarak yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

AA7 Ocak 2022 Cuma 19:53 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 19:57
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Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan'ın tatil dönüşü yaptırdığı testin negatif çıktığı, büyük olasılıkla ülkeye geldikten sonra virüse yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, Nehammer'in düzenli olarak test yaptırdığı, dünkü testin sonucunun pozitif çıkması üzerine, iki test daha yaptırdığı ve bu testler sonucunda virüse yakalandığının kesinleştiği belirtildi.

Başbakan'ın ev karantinasında olduğu kaydedilen açıklamada, aile üyelerine yapılan testlerin ise negatif çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, Nehammer'in ifadelerine de yer verildi. Başbakan, kendisinin iyi olduğunu, kaygılanacak bir durumun bulunmadığını belirterek, bu vesileyle vatandaşlara bir kez daha aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Hatırlatma aşısı dahil 3 aşı yaptıran Başbakan Nehammer, dün beraberindeki heyetle düzenlenen basın toplantısında Omicron varyantı nedeniyle alınan yeni önlemleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

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