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Dünya

Avusturya Başbakanı Stocker'dan Türkiye'ye övgü: Üstlendiği rol çok samimi

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Tiran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Türkiye'nin Ukrayna'da adil ve kalıcı barış için üstlendiği rolü samimi bir şekilde takdir ettiğini açıkladı.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 21:16 - Güncelleme:
Avusturya Başbakanı Stocker'dan Türkiye'ye övgü: Üstlendiği rol çok samimi
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Stocker, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ifade etti.

Erdoğan ile tokalaşırken çekilen fotoğrafını paylaşan Stocker, jeopolitik zorlukların yaşandığı böyle bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin kendisi için önemli olduğunu vurguladı.

Stocker, "Türkiye, Avrupa Birliği için çok önemli bir ortaktır ve Ukrayna'da adil, kalıcı bir barışın sağlanması yolunda Türkiye'nin üstlendiği rolü samimiyetle takdir ediyorum. Avusturya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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