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Dünya

Avusturya'da casusluk şüphesi: Rus diplomat sınır dışı edildi

Avusturya'nın, bir Rus diplomatı 'sınır dışı etme' kararı aldığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığınca doğrulanan haberde, Rus diplomatın bir Avusturya vatandaşının desteğiyle yıllarca bir yüksek teknoloji şirketinde casusluk faaliyetinde bulunduğu öne sürüldü. Rusya, Avusturya'ya karşılık olarak Avusturyalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

AA24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:17 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:53
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Ülke medyasındaki habere göre, Avusturya, "ekonomi alanında casusluk yaptığı" gerekçesiyle bir Rus diplomatın 1 Eylül’e kadar ülkeyi terk etmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığınca doğrulanan haberde, Rus diplomatın bir Avusturya vatandaşının desteğiyle yıllarca bir yüksek teknoloji şirketinde casusluk faaliyetinde bulunduğu öne sürüldü.

Rusya’nın Viyana Büyükelçiliğinin, bu kararı, "temelsiz ve iki ülke ilişkilerine zarar vereceği" şeklinde değerlendirdiği yönünde açıklama yaptığı, Moskova’dan da benzer bir tepkinin gelmesinin uzun sürmeyeceğinin aktarıldığı kaydedildi.

Rusya, Avusturya'ya karşılık olarak Avusturyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avusturya’nın, bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığı anımsatıldı.

Avusturya’nın Moskova Büyükelçisi Johannes Eigner’in bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi'ye, Avusturya’nın aldığı temelsiz karar nedeniyle protesto notası verildi. Mütekabiliyet gereği, Avusturya’nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomat, istenmeyen kişi ilan edildi." ifadesi kullanıldı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, "ekonomi alanında casusluk yaptığı" gerekçesiyle bir Rus diplomatın 1 Eylül’e kadar ülkeyi terk etmesini istemişti.

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