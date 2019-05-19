26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Avusturya erken seçime gidiyor

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, erken seçim kararı alınan ülkede siyaset kurumlarına güvenin en hızlı şekilde yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirterek, 'Erken seçimlerin eylül ayında, mümkünse eylül ayının başında yapılması çağrısında bulunuyorum.' ifadesini kullandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Başbakan Sebastian Kurz'u kabulünün ardından yapığı yazılı açıklamada, anayasanın kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda, erken seçimlerin zaman kaybetmeksizin yapılması için çalışmalara başladığını aktardı.
 
Van der Bellen, ülkede siyaset kurumuna güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu yeni başlangıç anayasanın belirttiği doğrultuda en hızlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle erken seçimlerin eylül ayında, mümkünse eylülün başında yapılması çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
 
Erken seçim sürecine ilişkin ilerleyen günlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) genel başkan adayı ve Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer’le görüşeceğini ifade eden Van der Bellen, aynı şekilde muhalefet liderleriyle de bir araya geleceğini aktardı.
 
Avusturya'da cuma günü ortaya çıkan eski Başbakan Yardımcısı ve FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache'ye ait skandal görüntülerin ardından, Strache bütün görevlerinden istifa ettiğini açıklamış, bunun üzerine Başbakan Sebastian Kurz da aşırı sağcı parti ile kurulan koalisyon hükümetinin sona erdiğini ve erken seçime gidileceğini duyurmuştu.
 
Görüntülerde, aşırı sağcı Strache’nin zengin bir Rus ile partilerine "ihale verme" karşılığı yardım yapılması konusunda görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Başkan Erdoğan istedi, Gönül Dağı´nı söyledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

#CANLI Devletin zirvesi Samsun'da

#CANLI Devletin zirvesi Samsun'da

Diyanet'ten 'bayrak ve Atatürk posteri' açıklaması

Diyanet'ten 'bayrak ve Atatürk posteri' açıklaması

Günlerdir aranıyordu... Acı haber geldi

Günlerdir aranıyordu... Acı haber geldi

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Savaş uçağı böyle şehre çakıldı, o anlar saniye saniye kaydedildi

Savaş uçağı böyle şehre çakıldı, o anlar saniye saniye kaydedildi

Milli Muharip Uçak ile ilgili müthiş haber! İşte hangardan çıkacağı tarih

Milli Muharip Uçak ile ilgili müthiş haber! İşte hangardan çıkacağı tarih

Bu fotoğraf bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekildi

Bu fotoğraf bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekildi

Operasyon geçiren ünlü sanatçıdan iyi haber

Operasyon geçiren ünlü sanatçıdan iyi haber
 

POPÜLER HABERLER

Çin´de savaş uçağı düştü.. O anlar saniye saniye kaydedildi

Çin´de savaş uçağı düştü.. O anlar saniye saniye kaydedildi

1 gramı servet değerinde

1 gramı servet değerinde

Milyonlara güzel haber: 2 bin 572 liraya çıkıyor

Milyonlara güzel haber: 2 bin 572 liraya çıkıyor

Otomobil parçalarından kayanın üzerine inşa etti! Görenleri şaşırtıyor

Otomobil parçalarından kayanın üzerine inşa etti! Görenleri şaşırtıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA