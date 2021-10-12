İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2021 Salı / 6 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9985
  • EURO
    10,4108
  • ALTIN
    508.421
  • BIST100
    1416.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avusturya kabinesinde dikkat çeken ''Türkiye'' detayı
Dünya

Avusturya kabinesinde dikkat çeken ''Türkiye'' detayı

Avusturya'nın yeni Başbakanı Alexander Schallenberg olurken, Dışişleri Bakanlığına ise Türkiye doğumlu olan Michael Linhart getirildi.

12 Ekim 2021 Salı 07:17 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 07:17
ABONE OL

Avusturya'da yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa eden Sebastian Kurz'un ardından eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg yemin ederek yeni Başbakan oldu.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından atanan yeni Başbakan Schallenberg ve Ankara doğumlu yeni Dışişleri Bakanı Michael Linhart, Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende yemin ettikten sonra yeni görevlerine başladılar.

Schallenberg, kendisi gibi diplomat ve Fransa büyükelçisi olarak görev yapan halefi Michael Linhart ile birlikte Başkan Alexander Van der Bellen'in ofisinde düzenlenen törende yemin etti.

Dışişleri Bakanlığına getirilen ve bu bakanlıkta daha önce de çeşitli görevlerde bulunan Ankara doğumlu Linhart, son olarak Avusturya'nın Paris Büyükelçisi olarak hizmet veriyordu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.