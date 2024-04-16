Avusturya, ülkedeki Yahudilere ait kurum ve kuruluşların güvenliğini artırdı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın, İsrail'e saldırısının ardından Orta Doğu'da tansiyonun artması sonucu Musevilere ait kurum ve kuruluşlara yönelik güvenliğin yükseltildiği belirtildi.

Açıklamada, Avusturya Musevi Cemaati'ne ait kuruluşların yanı sıra İsrail'e ait kurumlara yönelik güvenliğin artırıldığı, istihbaratın teyakkuza geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, özellikle 22 Nisan'da başlayacak Hamursuz Bayramı'na yönelik güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırıldığı kaydedildi.

Ülke basınında konuya ilişkin haberlerde de Fransa'da, Yahudilere ait kurum ve kuruluşlara yönelik benzer bir teyakkuz durumunun hayata geçirildiği aktarıldı.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.