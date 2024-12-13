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Dünya

Avusturya, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere 1000 avro destekte bulunacak

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere 1000 avro destekte bulunacaklarını açıkladı.

AA13 Aralık 2024 Cuma 18:49 - Güncelleme:
Avusturya, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere 1000 avro destekte bulunacak
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Nehammer, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Suriyelilerin halihazırda yapmış oldukları iltica başvurularına ilişkin süreçlerin askıya alındığını ifade etti.

1000 AVRO PARA YARDIM YAPILACAK

Suriye'nin yeniden inşasında vatandaşlarına ihtiyaç duyduğunu söyleyen Nehammer, ülkesine dönecek Suriyelilere 1000 avro para yardımı yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Gerhard Karner de geri dönmek isteyen Suriyelilerin bürokratik işlemlerinin hızlandırılacağını, gerekli evrakların hazırlanmasında öncelik tanınacağını ifade etti.

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