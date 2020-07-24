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Dünya

Avusturya ve Çekya'da maske kullanımı yeniden zorunlu hale getirildi

Avusturya ve Çekya'da Kovid-19 vakalarının yeniden artışa geçmesi sebebiyle, bazı kapalı alanlarda maske kullanımı tekrar zorunlu hale getirildi.

AA24 Temmuz 2020 Cuma 15:19 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 15:19
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Avusturya’da bugünden itibaren başta market, postane ve bankalar olmak üzere fırın ve akaryakıt istasyonlarında zorunlu maske kullanımı uygulanmaya başlandı.

Ülkedeki dini cemaatler de bazı Kovid-19 tedbirlerini yeniden uygulama kararı aldı.

Buna göre, ibadet sırasında maske kullanımı zorunlu hale getirilirken, halihazırda dikkat edilen 1 metre mesafe ve özel temizlik tedbirleri de uygulanmaya devam edecek.

Avusturya Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı 20 bin 214’e, virüs nedenli can kaybı ise 711’e ulaştı.

- ÇEKYA

Çekya’da ise yarından itibaren kapalı alanlarda 100 kişinin katıldığı etkinliklerde, maske kullanımı tekrar zorunlu hale getiriliyor.

Başkent Prag'da eczane ve sağlık merkezlerinde de maske kullanımı zorunlu olacak, 500 kişinin üzerindeki toplantılara da izin verilmeyecek.

Ülkede, virüs bulaşan kişi sayısı 14 bin 800’e, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 365’e çıktı.

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