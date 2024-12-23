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Dünya

Avusturya'da anne ve oğulun kanlı eylem hazırlığı! Evde Nazi sembolleriyle cephanelik...

Avusturya'nın Liezen kasabasında bir eve düzenlenen polis baskınında çok sayıda uzun namlulu silah, patlayıcı madde ve yasaklı Nazi sembolleri ele geçirildi. Şüphelilerin kanlı bir eylem hazırlığında olduğu düşünülürken anne ve oğul hakkında işlem başlatıldı.

AA23 Aralık 2024 Pazartesi 18:16 - Güncelleme:
Avusturya'da anne ve oğulun kanlı eylem hazırlığı! Evde Nazi sembolleriyle cephanelik...
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Avusturya polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihbar üzerine, oğluyla (17) yaşayan bir kadının (50) evine baskın düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 70'in üzerinde uzun namlulu silah, 5 bin mermi, patlayıcı madde ve yasaklı Nazi sembolleri ele geçirildi.

Silahlara ilişkin Avusturyalı kadın ifade vermekten kaçınırken, oğlu, silah ve Nazi sembollerinin vefat eden babasından kaldığını ileri sürdü.

Polis, anne ve oğlu hakkında hukuki işlem başlatırken, her ikisine silah taşıma ve kullanma yasağı getirildi.

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