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Dünya

Avusturya'da aşırı sağ karşıtı gösteri

Avusturya'nın başkenti Viyana'da aşırı sağcı ve ırkçı gruplar tarafından gerçekleştirilen balo, 'Faşistlere yer yok' sloganıyla düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

AA16 Şubat 2024 Cuma 22:47 - Güncelleme:
Avusturya'da aşırı sağ karşıtı gösteri
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Başta aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) olmak üzere çok sayıda ırkçı oluşumun katılımıyla başkentteki Hofburg Balo Salonu'nda düzenlenen "Akademikerballs" isimli baloya karşı protesto yürüyüşü yapıldı.

Viyana Üniversitesi önünde toplanan göstericiler, "Nazizm'e hayır", "Aşırı sağa karşı omuz omuza" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösterinin organizatörlerinden Axel Magnus, konuşmasında ana akım siyasi partilerin çeşitli alanlarda yaptıkları hatalar, göçmen ve mülteci karşıtlığı gibi yaklaşımların hem Avusturya'da hem de Avrupa'da aşırı sağın ciddi oranda güçlenmesini sağladığını savundu.

Magnus, aşırı sağcı, ırkçı grupların söz konusu balo ile kendilerini şirin göstermeye çalıştıklarını kaydederek, "Aşırı sağcı, ırkçı grupların iletişimlerini güçlendirmek için bir araya gelmelerine izin verilmemeli. Bunun bir de Hofburg gibi simgesel bir yerde yapılması, bizi daha da rahatsız ediyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından göstericiler, tarihi Aziz Stefan Katedrali'ne yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride aşırı sağcılarla göstericilerin karşılaşmaması için balo salonu ve çevresi yaya girişine kapatıldı.

Viyana'da her yıl düzenli olarak aşırı sağcı gruplarca düzenlenen balo, sol kesimler tarafından protesto ediliyor.

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