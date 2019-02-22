Avusturya’da bir kişiyi öldüren ineğin sahibi 490 bin avro tazminat ödeyecek Avusturya’da Innsbruck Bölge Mahkemesi, Alman turiste saldırarak ölümüne neden olan ineğin sahibi çiftçiyi 490 bin avro tazminat ödemeye mahkum etti.