AA 19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:24 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:30

Fischer, Wiener gazetesine yazdığı makalede, Başbakan Sebastian Kurz yönetiminin devlet dairlerinde İsrail bayrağına yer vermesine ilişkin görüşünü paylaştı.

Fischer, Filistinlilere ait bölgede İsrailli yerleşimcilerin yaptıklarının hukuka aykırı olduğunu ve iki devletli çözüm yaklaşımını tehlikeye attığını ifade etti.

İsrail'in kendisini savunmasının temel hakkı olduğunu ancak insan yaşamı söz konusu olunca orantılı davranılması gerektiğini vurgulayan Fischer, "Filistinli bir çocuğun ya da Filistinli bir annenin hayatı, İsrailli bir çocuk ya da anne den daha az değerli değil, aynı şekilde aksi durumda." görüşünü paylaştı.

- "Avusturya'nın tek taraflı yaklaşımı acı verici"

Fischer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dış politikayı iç politikaya alet ettiğinin bilinen bir durum olduğunu kaydederek, "Bu nedenle, özellikle tarafsız Avusturya'nın şu anda bu trajik çatışmada tek taraflı olduğunu göstermesini acı verici buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Bayrak yerine barışa katlı vurgusu

Daha önce Avusturya tarihinde benzer bir durumun yaşadığını hatırlamadığını belirten Fischer, "Güçlü bir Avrupa barış girişimi için müttefikler aramak ve barışa yönelik adımlar için siyasi, ekonomik ve ahlaki temeller üzerinde çalışmak bir bayrak çekmekten daha iyi olurdu." ifadelerini kullandı.

Başbakan Kurz, Twitter'dan 14 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail'le dayanışma amacıyla bu ülke bayrağının başbakanlık binasına çekildiğini duyurmuştu.

Kurz'un Filistin'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'e açık desteği, başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerin tepkisine neden olmuştu.

İsrail bayrağına devlet binalarında yer verilmesi ülkede birçok kesimin tepkisine yol açmış, daha sonra başbakanlık, bayrağın sınırlı bir süre için asıldığını belirterek kaldırmıştı.