26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Avusturya'da halk sandık başında

Avusturya'da erken genel seçim için oy verme işlemi başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel saatle 07.00'de sandık başına gitmeye başlayan seçmenler, 183 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek için oy verecek.

Seçmenler, ülke genelinde 39 seçim bölgesindeki 10 bin 181 seçim lokalinde kurulan yaklaşık 12 bin sandıkta yerel saatle 17.00'ye kadar vatandaşlık görevlerini yerine getirebilecek. Avusturya'nın 33. hükümetinin belirleneceği seçimlerde, ulusal çapta 8 parti ve 27'si Türk kökenli bin 476 milletvekili adayı yarışıyor.

Seçim barajının yüzde 4 olduğu ülkede, 16 yaşını doldurmuş herkes oy kullanabilirken, oy kullanma zorunluluğu bulunmuyor.

Ülkede 6 milyon 400 bin seçmen bulunuyor.

Avusturya'da en son milletvekili seçimi Ekim 2017'de yapılmış, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 31,47 ile birinci, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) yüzde 26,86 ile ikinci, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 25,97 ile üçüncü parti olmuştu.

Cumhurbaşkanı tarafından hükümet kurma yetkisi verilen ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı parti ile bir koalisyon hükümeti kurmuştu.

Geçen mayıs ayında aşırı sağcı lider Heinz Christian Strache'nin karıştığı ihale pazarlıklarının yer aldığı görüntülerin basına yansıması, 17 ay süren aşırı sağcı hükümetin sona ermesine yol açmıştı.

Görüntüler dehşete düşürdü! Genç kızı asansör boşluğuna itti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Akdeniz'de 4.0 şiddetinde korkutan deprem!

Akdeniz'de 4.0 şiddetinde korkutan deprem!

Marmara'da sarsıntılar sürüyor

Marmara'da sarsıntılar sürüyor

Avrupalı döndü İstanbul doldu

Avrupalı döndü İstanbul doldu

Suudi Arabistan ilk kez turist vizesi verecek

Suudi Arabistan ilk kez turist vizesi verecek

İP ve SP'de deprem: İstifa ederek MHP'ye geçtiler

İP ve SP'de deprem: İstifa ederek MHP'ye geçtiler

Filmlere konu olacak korkunç bebek satışı

Filmlere konu olacak korkunç bebek satışı

Kahreden kaza! Karı kocayı buluşma anında ölüm ayırdı

Kahreden kaza! Karı kocayı buluşma anında ölüm ayırdı

214 milyar liralık gıda çöpe gidiyor

214 milyar liralık gıda çöpe gidiyor
 

POPÜLER HABERLER

Petrol tankerleri patladı

Petrol tankerleri patladı

Bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor: Görenleri büyülüyor

Bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor: Görenleri büyülüyor

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

Şanlıurfa'da yetiştiriyor: Birçok hastalığı iyi geliyor

Şanlıurfa'da yetiştiriyor: Birçok hastalığı iyi geliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA