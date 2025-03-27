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Dünya

Avusturya'da ilk ve ortaokullarda cep telefonu kullanmak yasaklanıyor

Avusturya'da 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle ilk ve ortaokullarda cep telefonu ile akıllı saat gibi dijital cihazların kullanımına izin verilmeyecek.

AA27 Mart 2025 Perşembe 13:49 - Güncelleme:
Avusturya'da ilk ve ortaokullarda cep telefonu kullanmak yasaklanıyor
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Ülkede uzun zamandır tartışılan, ilk etapta eyalet düzeyinde uygulanan cep telefonu kullanma yasağı, 1 Mayıs'tan itibaren Avusturya'nın tamamında geçerli olacak.

Düzenlemeye göre öğrenciler, okulda bulundukları zaman zarfında bu dijital cihazları kullanamayacak. Öğrencilerin aileleriyle kısa süreliğine irtibata geçmelerine izin verilecek.

Düzenlemeye uymayan çocukların telefonlarına eğitmenler geçici el koyabilecek. Kural ihlalinin tekrarlanması durumunda el konulan cep telefonları yalnızca velilere verilecek.

  • cep telefonu yasağı
  • Avusturya eğitim sistemi
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