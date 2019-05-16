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Avusturya’da ilkokullarda başörtüsü yasağı mecliste kabul edildi

Avusturya’da aşırı sağcı hükümetin ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısı koalisyonu oluşturan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) milletvekillerinin oylarıyla meclisten geçti.

  • AA
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Meclis genel kurulunda şiddetli tartışmaların yaşanmasına yol açan ilkokul çocuklarının başörtüsü takmalarını yasaklayan yasa tasarısı, muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Yeni Avusturya Partisi'nin (NEOS) ret oylarına rağmen FPÖ ve ÖVP ile Liste Pilz oluşumundan iki milletvekilinin oylarıyla mecliste kabul edildi.

Muhalefet sıralarından söz alan milletvekilleri yasanın entegrasyona hizmet etmeyeceğini aksine ayrışmaya yol açacağını savunarak, yasa karşıtı konuşmalar yaptı. Bir grup Avusturyalı Müslüman da mecliste bulunarak tartışmaları takip etti.

Hükümetin, meclisin üçte iki çoğunluğuna ulaşarak yasa tasarısını, anayasa hükmünde kanun maddesi olarak geçirme çabası, muhalefetin karşı çıkması sayesinde basit yasa şeklinde meclisten geçti.

Yasanın anayasa hükmünde değil de salt çoğunlukla basit yasa olarak meclisten geçmesi, yasanın Anayasa Mahkemesine taşınarak iptal edilmesinin yolunu açıyor.

Başta Avusturya İslam Cemaati olmak üzere, çeşitli sivil toplum kuruluşları yasanın, anayasanın eşitlik ilkesiyle çeliştiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine yasanın iptali için itirazda bulunacaklarını açıkladı.

"İlkokul öğrencilerinin 10 yaşına kadar, başlarını örtecek şekilde dini inançları temsil eden kıyafetleri giymesi yasaklanmıştır.” ifadesine yer verilen yasa metninde, yeni düzenlemeye aykırı davranan ailelerin 440 avroya kadar para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Aşırı sağcı hükümet, başörtüsü yasağının çocukların gelişimi ve uyum sürecine hizmet etmesi amacıyla hayata geçirilmek istendiğini savunurken, hali hazırda neredeyse bütün okullarda bulunan Hristiyanlara ait haç sembolünün yasaklanmaması ve Yahudilerin kullandığı Kipa’nın yasağın dışında tutulması, Müslümanlara yönelik uygulanan ayrımcılığın en önemli göstergesi olarak yorumlandı.

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