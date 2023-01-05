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Dünya

Avusturya'da ırkçı restoran: Arap, hippi, vegan ve çevreci giremez

Avusturya'da bir restoran işletmecisinin ayrımcı uygulaması tepki çekti. Restorana, Arap, hippi, vegan ve çevreci müşterilerin kabul edilmeyeceğini duyurdu.

TRT Haber5 Ocak 2023 Perşembe 16:55 - Güncelleme:
Avusturya'da ırkçı restoran: Arap, hippi, vegan ve çevreci giremez
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Avusturya'da bir restoran, ırkçı bir karar aldı.

Olay, çoğunlukla aşırı sağcıların bulunduğu Karnten eyaletinde yaşandı. Göl kenarındaki bir restoran masa sayısını azaltmak istedi.

Bu yüzden yalnızca düzenli ve yerli müşterilere hizmet verileceğini açıkladı.

Restoranın işletmecisi, Arap, hippi, vegan ve çevreci müşterilerin kabul edilmeyeceğini duyurdu. "Aldığım kararın arkasındayım" dedi.

Durumun hukuki boyutuyla ilgilenmediğini söyledi.

Restoran, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Karintiya Restoran İşletmeleri Birliği karara tepki gösterdi.

"Etnik kökene göre hizmet vermek olamaz. Bu, açık bir ayrımcılıktır" ifadesini kullandı.

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