Avusturya'da MÜSİAD Avrupa Genel İdari Kurulu Programı düzenlendi

Programa, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan MÜSİAD Avusturya Başkanı Oktay Kocaslan, derneğin ülkedeki çalışmaları ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez de MÜSİAD'ın küresel açıdan yaptığı çalışmaların önemine değinerek, Avusturya'da yaşayan Türk kökenli vatandaşlar için artık bir vatan haline gelen ülkeye katma değer kazandırmanın önemini anlattı.

Dönmez, ABD'nin açıkladığı gümrük tarifesi sonrasında Avrupa'nın tamamı gibi Avusturya'nın da zorluklarla karşı karşıya kalma ihtimalinin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sizler Avusturya toplumunun asli unsurları, aktörleri olarak, kendi sahanızda, iştigal alanınızda üzerinize düşen görevleri yerine getirirseniz, öncelikle Avusturya bundan fayda görecektir. Sizler burada sağlam ve sağlıklı olursanız, Türkiye'deki kardeşleriniz ya da Balkan ülkelerindeki kardeşleriniz, tüm dünyadaki kardeşleriniz bundan yararlanmış olacaktır."

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da 35 yılı geride bırakan derneğin serüvenine değindiği konuşmasında, derneğin kurulduğundan bu yana ticaretin erdemle ahlakla yapılabileceğini tüm dünyaya göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Asmalı, "MÜSİAD olarak bizim alameti farikamız, öncelikle dürüstlüğümüz, şeffaflığımız ve erdemli tavırlarımızdır. Biz gittiğimiz her yerde son derece açık ve şeffaf bir tavır sergiliyoruz. Bizim bu anlamda hiçbir gizli ajandamız yoktur. Üyelerimize, ülkemize ve bütün insanlığa hizmet etmek bizim esas gayemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD'ın gündeminin insanlığa katma değer kazandırmak olduğunu aktaran Asmalı, "Tıpkı ismimizdeki gibi müstakil bir teşkilatız. Çünkü biz şuna inanıyoruz ki, insanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı olandır. Biz bu düsturla çalışıyoruz." dedi.

Asmalı, MÜSİAD'ın Avrupa'da açtığı şubeler ve yaptığı çalışmaların, uluslararası alandaki gücünü gösteren en önemli işaretlerden olduğunu belirterek, derneğin Avrupa'da geliştirdiği ağla ticaretten sosyal yardımlaşmaya kadar birçok alanda etkili çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin Avrupa için önemine de değinen Asmalı, "Türkiye, güçlü bir ekonomi ve istikrarlı bir dış politikayla bulunduğu coğrafyanın en belirleyici gücü olmaya devam ediyor." görüşünü paylaştı.

Programda, MÜSİAD'ın tarihçesinin anlatıldığı video gösterimi sonrasında davetliler müzik dinletisi eşliğinde Türk mutfağına ait lezzetleri tatma imkanı buldu.