  • Avusturya'da Rus casusu alarmı: Sınır dışı edildiler
Dünya

Avusturya'da Rus casusu alarmı: Sınır dışı edildiler

Avusturya'nın, casusluk yaptığı iddiasıyla Rusya'nın Viyana Büyükelçiliğinde görevli 3 diplomatı sınır dışı ettiği bildirildi.

AA4 Mayıs 2026 Pazartesi 15:06
Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Avusturya Dışişleri Bakanlığı, casusluk iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Avusturya'da bulunan Rus diplomatik binalardaki antenler kullanılarak casusluk yaptığı şüphesiyle Rusya'nın Viyana Büyükelçiliğinde çalışan 3 diplomatın sınır dışı edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu olayı Rus tarafına bildirdiklerini dile getirerek, "Bir şey kesin, diplomatik dokunulmazlığın casusluk faaliyetlerinde kullanılması kabul edilemez." dedi.

Meinl-Reisinger, Avusturya'nın, bu tür vakaları önlemek için casusluk yasasını sıkılaştırmakta olduğunu dile getirerek, casusluğun ülkeleri için bir güvenlik sorunu olduğunu ve bu hükümetin kararlı adımlar attığını kaydetti.

