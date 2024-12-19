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Dünya

Avusturya'da Suriyeliler için yeni hamle

Avusturya Federal İltica ve Göçmenlik Dairesi, bu ülkede 5 yıldan az kalan ve iltica başvuru süreci devam eden Suriyelilere mektup göndererek başvurularının iptaline ilişkin prosedürün başlatıldığını bildirdi.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 17:08 - Güncelleme:
Avusturya'da Suriyeliler için yeni hamle
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Ülkenin önde gelen dergilerinden Profil, çevrim içi paylaştığı haberde, Federal İltica ve Göçmenlik Dairesinin Avusturya'da 5 yıldan az kalan Suriyelilere gönderdiği mektubu paylaştı.

Mektupta, Suriye'deki durumun değişmesi nedeniyle yapılan iltica başvurularının iptaline yönelik işlemlerin başlatıldığı bilgisine yer verildi.

Son 5 yılda iltica başvurusunda bulunan kişilerle Göçmenlik Dairesi yetkililerinin yeniden görüşeceği kaydedilen mektupta, Suriye'de sığınma talebine gerekçe gösterilen siyasi baskı ve zulüm ortamının ortadan kalktığı ifade edildi.

Yetkililerin, iltica başvurularının sürdürülebilmesi için geçerli başka nedenler sunmaları isteneceği, aksi takdirde başvuruların iptal edileceği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu durumdaki Suriyelilerin sayısının 40 bin olduğu belirtildi.

- ÜLKESİNE DÖNECEK SURİYELİLERE 1000 AVRO VERİLECEK

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinden hemen sora Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, halihazırda süren iltica başvurularına ilişkin süreçlerin askıya alındığını duyurmuştu.

Nehammer, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin destekleneceğini, geri dönmek isteyen kişilere 1000 avro para yardımında bulunulacağını açıklamıştı.

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