Avusturya'dan İsrail'i üzecek Eurovision kararı

ORF Genel Müdürü Roland Weissmann, ORF Yapımcı Direktörü Michael Krön ve ORF Program Direktörü Stefanie Groiss-Horowitz, gelecek sene başkent Viyana'da yapılacak yarışmaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Krön, belirli standartlarla uygun boyutta olduğu sürece, tüm ülkelerin bayraklarına izin verileceğini belirtti.

Groiss-Horowitz de olası yuhalamaları bastırmak için "yapay alkış" sesine başvurulmayacağını bildirdi.

İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmesinin ardından alınan boykot kararları sonucu 5 ülkenin katılmayacak olmasından ötürü üzüldüğünü dile getiren Groiss-Horowitz, ancak bu durumun etkinliğe gölge düşürmeyeceğini savundu.

Groiss-Horowitz, İsrailli temsilcinin sahneye çıkmasıyla yaşanabilecek protestolara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bunun öncelikle katılan ülkeler için bir sahne olması gereken eğlence etkinliği olduğunu kabul etmek gerekir. Öte yandan biz kamu yayıncısıyız ve gazetecilik ilkeleri doğrultusunda, salondaki protestoların gösterilmeye değer büyüklükte olup olmadığına karar vereceğiz. Hiçbir şeyi gizlemeyeceğiz, olanları açıkça göstereceğiz. Ancak orantılılık ilkesine göre, rahatsızlık vermek isteyenlerin sayısı az ya da küçük gruplar ya da bireyler ise o zaman bunun orantısız olduğunu düşünürüm."

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağını duyurmuştu.

İsrail'in temsilcileri hem 2024 hem de 2025'teki yarışmada sahneye çıktıklarında seyirciler tarafından yuhalanmış, etkinliğe Filistin'e destek gösterileri damga vurmuştu.

5 ÜLKE EUROVİSİON'DAN ÇEKİLME KARARI ALMIŞTI

EBU, 4 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde 95. Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti.

Toplantıda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya devlet televizyonları da kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.