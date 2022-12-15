Avusturya'dan Türkiye sınırı teklifi: Bu tabuyu kırmamız gerekiyor

Nehammer, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nehammer, bugünün kendileri için çok önemli olduğunu, göç konusunu zirvenin gündemine taşıyabildiklerini belirterek, düzensiz göçmen sayılarındaki artış nedeniyle ülkesinin ciddi zorluklar yaşadığını aktardı.

Bu yılın başı itibariyle 100 bine yakın düzensiz göçmenin ülkeye giriş yaptığını bunların yüzde 75'inin ilk defa Avusturya'da kayıt altına alındığını kaydeden Nehammer, söz konusu göçmenlerin ülkesine gelene kadar AB üyesi farklı ülkelerden geçtiğini ancak hiçbir ülkede kayıt işlemi yapılmadığını, bunun bir güvenlik sorunu olduğunu ileri sürdü.

- "TEL ÖRGÜ TABUSUNU KIRMAMIZ GEREKİYOR"

Nehammer, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'ın AB'nin dış sınırlarının korunması açısından çok yönlü desteklenmesi gerektiğini belirterek, "AB'nin dış sınırlarının korunması güçlendirilmeli. Özellikle Bulgaristan'ın Türkiye sınırında ekonomik desteğe ihtiyaç var, burada dış sınırlar yoğun bir şekilde korunmalı. 'Tel örgü tabusunu' kırmamız gerekiyor. Bulgaristan tel örgüsüne ihtiyaç duyuyor. Bu tel örgüyü AB finansal olarak desteklemeli." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının AB için güvenlik sorunu olarak tanımladığı düzensiz göçmen hususuyla kıyaslanmaması gerektiğini savunan Nehammer, Bulgaristan'la temas halinde olduğunu kaydederek, bu ülkenin sınırlarını korumada AB'nin desteğine ihtiyaç duyduğunu, Türkiye sınırında yapılan tel örgünün güçlendirilmesini talep ettiğini ileri sürdü.

Nehammer, yoğunluk yaşanan sınırlarda güvenliğin sağlanması için fiziki bariyerlerin her zaman ihtiyaç duyulan bir yöntem olduğunu kaydederek, "Bulgaristan bir tane (tel örgü) yaptı, ancak bu başlangıç aşamasında, bunun güçlendirilmesi gerekiyor. Bulgarlar bunun (tel örgünün güçlendirilmesi) için bir hesap ortaya çıkardılar ve yaklaşık 2 milyar avroya ihtiyaç duyuyorlar." diye konuştu.

- AVUSTURYA'NIN DEĞİŞMEYEN GÖÇMEN GÜNDEMİ



Avusturya'da yeniden canlandırılan düzensiz göçmen konusuna ilişkin AB Bakanı Karoline Edtstadler de açıklamalarda bulundu.

Edtstadler, AB dış sınırlarının korunması için fiziki bariyere ihtiyaç duyulduğunu ileri sürerek, tel örgü ya da duvarla sınırların korunması gerektiğini ancak böyle bir önerinin Brüksel'de kabul görmeyeceğini söyledi.

- "SUÇ İŞLEMİŞ AFGANLARIN SINIR DIŞI EDİLMESİ"



İçişleri Bakanı Gerhard Karner de Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirdikten sonra bu ülkeye yönelik sınır dışı etme uygulamasının durdurulduğunu, ancak suç işlemiş kişilerin Afganistan'a gönderilmesinin yeniden tartışılması gerektiğini söyledi.

Karner, şu an için bu durumun mümkün olmadığını, ancak AB üyesi diğer içişleri bakanlarıyla suç işlemiş kişilerin Afganistan'a iade edilmesi konusunu görüşmek istediğini belirterek, "sınır dışı konusuna ilişkin Suriye'nin de düşünülmesi gerektiğini" ifade etti.

