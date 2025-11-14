Avusturyalı tarihçiden Siyonizm gerçeği: En başından beri bunu hedefliyor

Avusturya Filistin Topluluğu tarafından "Filistin Çatışmasını Anlamak" başlıklı konferans düzenlendi.

Avusturyalı tarihçi Sölkner, burada yaptığı sunumda, Avrupa'nın antisemitizm sorununu Filistin'e "ihraç etmesi", İsrail'in kuruluş süreci ve "Filistin anlatısının bastırılması" konularını ele aldı.

Sölkner, 19. yüzyılın ortalarından itibaren ve sömürgecilik geleneğinin bir parçası olarak Avrupa'nın "antisemitizm sorunlarını" Filistin'e ihraç ettiğini belirti.

Siyonizmin başından beri yerli Arap-Filistin halkını yerinden etmeye odaklandığının altını çizen Sölkner, Holokost'tan sonra "sayısız efsanelerle" dolu tarih anlatısı dünya genelinde kabul ettirilerek, on yıllar boyunca Filistin'in anlatısının tamamen gölgede bırakıldığını dile getirdi.

Sölkner, "Ben her zaman İsrail ordusunun büyük ölçüde acımasız bir asker gücü olduğunu söylüyorum." ifadesini kullandı.

"Hamas'ın 7 Ekim 2023'te bebekleri öldürdüğü" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, ABD ve İsrail basını aracılığıyla yayıldığını aktaran Sölkner, böyle bir şeyin yaşanmadığının daha sonra ortaya çıktığını hatırlattı.