İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2025 Çarşamba / 9 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3884
  • EURO
    36,542
  • ALTIN
    3019.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Avusturya'nın geçici başbakanı belli oldu

Avusturya'da Başbakan Karl Nehammer'in görevlerinden istifa etme kararı sonrasında ülkede yeni hükümet kurulana kadar Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in geçici olarak başbakanlık görevini üstleneceği bildirildi.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 13:45 - Güncelleme:
Avusturya'nın geçici başbakanı belli oldu
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Nehammer'in 4 Ocak'ta başbakanlık ve parti başkanlığı görevlerinden istifa etme kararı almasının ardından görevi Dışişleri Bakanı Schallenberg'in üstleneceği ifade edildi.

Hükümet kurma görevinin aşırı sağcı Özgürlük Partisine (FPÖ) verildiği ülkede, yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık koltuğunda geçici olarak Schallenberg'in oturacağı kaydedildi. Schallenberg'in cuma günü yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Bu arada merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ile koalisyon görüşmelerine başlama kararı alan aşırı sağcı FPÖ arasında müzakerelerin yakın bir tarihte başlaması öngörülüyor.

- AVUSTURYA'DAKİ SİYASİ HAREKETLİLİK

Avusturya'da 29 Eylül'de yapılan genel seçimleri aşırı sağcı FPÖ birinci sırada tamamlamış ancak meclise girmeyi başaran diğer partilerin Özgürlük Partisi ile koalisyon kurmak istememesi nedeniyle hükümet kurma yetkisi verilmemişti.

Merkez sağ ÖVP, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) arasında 25 Ekim 2024'te başlayan koalisyon görüşmeleri, 4 Ocak'ta başarısızlıkla sonuçlanmış, bunun üzerine eski ÖVP Genel Başkanı ve Başbakan Nehammer, görevlerinden istifa etme kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, 3'lü koalisyon görüşmelerinin başarısız olması nedeniyle aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl'e 6 Ocak'ta hükümet kurma yetkisi vermişti.

ÖVP'de genel başkan değişimi sonrasında yeni yönetim, aşırı sağcılara yönelik yaklaşımını değiştirmiş ve koalisyon görüşmelerine hazır olduklarını açıklamıştı.

İki parti arasında kısa sürede başlaması planlanan görüşmeler sonucunda kurulması öngörülen yeni hükümette ilk defa aşırı sağcı bir lider ülkede başbakanlık koltuğuna oturacak.

  • Avusturya
  • Başbakan
  • Karl Nehammer
  • Alexander Schallenberg

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.