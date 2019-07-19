28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6442
  • 6,339
  • 260.286
  • 102607
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ay ve Güneş tutulmasının ardından meteor yağmuru geliyor

Temmuz ayı içerisinde yaşanan Ay ve Güneş tutulmasının ardından bu ay içerisinde bir de meteor yağmuru gerçekleşecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2 Temmuz'da yaşanan tam Güneş tutulması ve 16 Temmuz'da yaşanan, ülkemizden de gözlenebilen parçalı Ay tutulmasının ardından, 29 Temmuz'da zirveye ulaşacak Delta Aquarid meteor yağmuru yaşanacak.
 
2 Temmuz'da meydana gelen ve Arjantin, Şili ve Güney Amerika'dan izlenebilen Güneş tutulması, 16 Temmuz'da da parçalı Ay tutulması yaşanmıştı. Temmuz ayı, Ay ve Güneş tutulmasının ardından Delta Aquarid meteor yağmuru ile son bulacak.
 
DELTA AQUARID METEOR YAĞMURU, 29 TEMMUZ'DA DORUK NOKTASINA ULAŞACAK
 
Her yıl 27-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Delta Aquarid meteor yağmuru Marsden ve Kracht kuyruklu yıldızlarından geriye kalan enkazdan kaynaklanır.
 
Kuyruklu yıldızın arkasında bıraktığı enkaz, Dünya’nın yörüngesi üzerinde bulunmaktadır. Dünya’nın kütle çekim etkisiyle burada bulunan irili ufaklı taşlar atmosfere müthiş bir hızla girerek yanarlar. Anlık gerçekleşen “yanarak kayma” olayını “yıldız kayması” olarak nitelendirsek de aslında onlar kuyruklu yıldızdan geriye kalan taş parçalarıdır.
 
Gökyüzünde saatte maksimum 20 meteor görülebilecektir.

Türk jetlerinden kaçan PKK´lıları köylüler döverek çıkardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hakurk'ta çatışma: 1 askerimiz şehit oldu

Hakurk'ta çatışma: 1 askerimiz şehit oldu

AK Partili belediyelere ‘siyaset’ ve ‘hizmet’ eğitimi 

AK Partili belediyelere ‘siyaset’ ve ‘hizmet’ eğitimi 

Beşiktaş, Yohan Boli'yi transfer etmek için harekete geçti

Beşiktaş, Yohan Boli'yi transfer etmek için harekete geçti

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Asker konuşlandırma kararına sert tepki: Dışarıdan temin edilemez

Asker konuşlandırma kararına sert tepki: Dışarıdan temin edilemez

Başkan Erdoğan'dan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama

Başkan Erdoğan'dan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama

Net mesaj: KKTC'yi korumaya devam edeceğiz

Net mesaj: KKTC'yi korumaya devam edeceğiz

Sivrisinekle geliyor! İstanbul'da büyük tehlike

Sivrisinekle geliyor! İstanbul'da büyük tehlike
 

POPÜLER HABERLER

Türk jetlerinden kaçan PKK´lıları köylüler döverek çıkardı

Türk jetlerinden kaçan PKK´lıları köylüler döverek çıkardı

Beyaz çay 4 bin liradan satışa çıktı

Beyaz çay 4 bin liradan satışa çıktı

İş arayana 900 lira destek

İş arayana 900 lira destek

Yiyeceklerin taze olduğunu nasıl anlarsınız? İşte püf noktaları

Yiyeceklerin taze olduğunu nasıl anlarsınız? İşte püf noktaları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA