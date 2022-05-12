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Dünya

Ayasofya'lı pasaport Atina'yı çıldırttı

Yerli e-Pasaport'ta Ayasofya Camii'nin fotoğrafının yer alması Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan Skai TV “Türkiye'nin en büyük meydan okuması: Ayasofya, pasaportlarda cami oldu” ifadelerini kullandı.

12 Mayıs 2022 Perşembe 08:51 - Güncelleme:
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Türkiye'nin yerli üretim e-Pasaport'u önceki gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte pasaportun orta sayfasında Ayasofya Camii'nin fotoğrafının yer alması Yunanistan basınını rahatsız etti.

'CAMİ OLARAK GÖSTERİLİYOR'

Atina merkezli Skai televizyonu, gelişmeyi, "Türkiye'nin en büyük meydan okuması: Ayasofya, pasaportlarda cami olarak yer alacak" başlığıyla izleyicilerine duyurdu.

Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili "Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Dünyanın en güvenli pasaportlarından biri olan yeni pasaportumuzun sayfaları, Topkapı Sarayı ile başlayıp, birinci Meclis Binası ile sona eriyor ve tam ortasında da Ayasofya Camii bulunuyor" ifadelerine dikkat çekildi.

Haberinde Ayasofya fotoğrafını kullanan Kathimerini gazetesi de "Türkiye'nin yeni pasaportları Ayasofya'yı bugünkü işleviyle yani cami olarak gösterecek" notuna yer verildi.

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