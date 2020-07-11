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Dünya

Ayasofya'nın ibadete açılması kararı Togo'da sevinçle karşılandı

Batı Afrika ülkesi Togo'da, Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sevinç ve memnuniyetle karşılandı.

AA11 Temmuz 2020 Cumartesi 21:08 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 21:08
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Sokode kentinde, İstanbul'un fethinin sembolü ve İslam dünyasında büyük öneme sahip Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararından ötürü dualar edildi.

Togo Nur Derneği mensupları, Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla kurban kesti.

Afrika'nın ve tüm İslam aleminin lideri

Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan lise müdürü ve dernek başkanı Muhammed Canili, Fatih Sultan Mehmet'in mirası olan Ayasofya tekrar cami olduğu için şükrettiklerini belirtti.

Müslümanlar olarak sevinçleri göstermek için kurban kestiklerini aktaran Canili, "Afrika'nın ve tüm İslam aleminin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bizi çok sevindirdiler, Allah da onu sevsin." ifadelerini kullandı.

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