26 Temmuz 2020 Pazar 11:26 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 11:46

Selanik metropoliti Anthimos'un çağrısı üzerine önceki akşam Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki olarak özel ayin düzenlenen Selanik'teki Hagia Sophia kilisesinin avlusunda toplanan "Kutsal Tabur" isimli aşırı sağcı örgüt üyesi göstericilerin Türk bayrağı yakmasına izin verilmesine Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunan hükümetinin ve parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı Türk bayrağının Selanik'te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

EGE'Yİ HATIRLASINLAR

"Avrupa'nın şımarık çocuğu olarak" tanımladığı Yunanistan'a "567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından uyanması ve bunun ezikliğinden kurtulması" çağrısı yapan Sözcü Hami Aksoy, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen, tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege'deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir" dedi.

UNESCO RUHUNA UYGUN

Ülkesindeki Müslüman Türk azınlığa yönelik baskıları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarıyla tescil edilen, topraklarındaki tarihi camilerin yıkılmasına göz yuman, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesinin Yunanistan olduğunu hatırlatan Sözcü Aksoy, açıklamasına şöyle devam etti:

"Milli egemenliğini kullanma konusunda hiçbir ülke Türkiye'ye ders veremez. Türk milletinin iradesi doğrultusunda ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, topraklarımızdaki diğer kültür varlıklarımız gibi Türkiye'ye ait olup, sonsuza kadar mülkiyetimizde ve korumamızda olacaktır. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması, 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'nin gereklerine de ruhuna da uygundur. Türkiye'nin tüm dini hak ve özgürlüklere bağlılığı ve hoşgörü geleneği doğrultusunda, tüm dinlere kucak açan barış dini İslam'ın mabedi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bundan sonra da herkese açık olmaya devam edecektir."

'YUNAN FAŞİSTLERİ CESARETLENDİREN SİYASİLERİ KINIYORUZ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'da Türk bayrağı yakılmasına tepki gösterdi. Çelik, "Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz. Bayrağımızı yakan faşistler, dün Ayasofya Camisi'nde, bayrağımızın gölgesindeki milletimizin mesajını iyi anlamalıdır" dedi. Çelik, şu açıklamayı yaptı.

"Ayasofya Camisi'nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz. Kafası Bizans hayalleriyle dolu, dar görüşlü Yunan siyasiler, kendi toplumlarını zehirliyorlar. Kendilerini Bizans'ta zanneden bu hayalperestler Ayasofya Camisi'nin dünkü mesajını er ya da geç anlamaya mecburdurlar. Bayrağımıza eşlik eden sancaklar ve Ayasofya Camisi'nde verilen mesajlar, hafızamızın sadece tarihe değil, geleceğe ait olduğunu da gösterdi. Ayasofya tüm insanlığın ortak değeri olarak herkese açıktır. Bayrağımızın ve sancakların dediği gibi orası Ayasofya Camisi'dir.

BAŞPİSKOPOSUN YENİ KÜSTAHLIĞI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla Atina'da düzenlenen ayinde Yunan kilisesi lideri Yeronimos, haddini aşan açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Kilisesi'nin lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili yine haddini aşan açıklamalar yaptı. Cuma gecesi, Ayasofya için Atina'daki Metropol kilisesinde düzenlenen özel ayinden sonra konuşan Yeronimos, "Çağımızın en büyük tehlikesi olan barbarlığın yayılmaması için dua ettik. Bugün olanlar (Ayasofya'da kılınan ilk namaz) medeniyet adına utandırıcıdır, küstahlık ve insanlığın inkârıdır" dedi.

SKANDAL EYLEM

Selanik'te ise Hagia Sophia kilisesinde düzenlenen dini ayinden sonra, neonazi 'Altın Şafak' ve 'Kutsal Tabur' örgütlerinin üyeleri, kilisenin önünde ve Türkiye Başkonsolosluğu'na 150 metre masefede 2 Türk bayrağı yaktı. Yunan polisi, 150 kadar göstericiyi, üç günlük tadilat dolayısıyla yarına kadar ziyarete kapalı olan Atatürk Müzesi'ne (Atatürk'ün doğduğu ev) ve bitiğişindeki Selanik Başkonsolosluğu'na yaklaştırmadı.

İRAN MEDYASI: ASRIN EN ÖNEMLİ OLAYLARINDAN BİRİ

İran devlet televizyonu, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasını, "yüzyılın en önemli olaylarından biri" olarak niteledi. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Binlerce arzulu Müslüman, 86 yıl aradan sonra Ayasofya'da ilk cuma namazını kılmak için Türkiye'nin her yerinden İstanbul'a geldi. Yüzyılın en önemli olaylarından biri olan Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılışının töreni, ülke içinden ve dışından onlarca medya kuruluşu tarafından takip edildi."