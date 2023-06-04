'Ayasofya'ya benzetiyorum' diyerek anlattı: Dosyamı alıp Erdoğan'a gittim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katıldığı bir televizyon programında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ersin Tatar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLER KIBRIS'TA NASIL YANKILANDI?

Anan Planı'na biz evet dedik, ancak Rum tarafı AB'ye alındı. Rum yönetimini AB'ye alarak dengeyi bozdular.

KKTC, Türkiye'nin kopmaz bir parçası olarak yaşatılmalıdır. Türkiye bölgenin en büyük ve hakim ülkesidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'ın güneyinde de hakkı vardır. Rumlar bütün Kıbrıs onlarınmış gibi hareket ediyor.

28 Mayıs seçim sonuçları hepimizi oldukça rahatlattı.

"MENDERES SAYESİNDE...!"

İngiltere ne kadar tarafsız kalmaya çalışsa da Rum kesimi ile akrabalığı var. Menderes sayesinde Kıbrıs Mukavemet Teşkilatı kuruldu.

1974 Harekatı Kıbrıs Türk'ü için büyük bir direniş ve dönüm noktasıydı.

Beş Parmak dağlarında Yunanistan ve Kıbrıs Rum'ları beraber hazırlık yaptı, cephane yığdılar. Çok büyük hazırlık yaptılar. Hamdolsun 1974'te Ecevit ve Erbakan'ın ortak kararı ile Türk ordusu adaya çıkmıştır.

Kuzey Kıbrıs'ı kaybedersek Türkiye'nin güney sahilleri tehlikeye girer.

Kıbrıs'lı Türklerin barışı, huzuru ve güvenliği önemli. Anlaşma olmadan herhangi bir karar alamazlar. Niyetleri adayı Helenleştirmek. Azınlık haklarınızı kabul ederseniz anlaşırız diyorlar.

"ERDOĞAN İLE BAŞLAYAN MİLLİ SİYASİ POLİTİKALARI ÇOK ÖNEMSİYORUM"

Hukuken haklı olabilirsiniz ancak güç önemli. Güçlü olmak zorundayız. Sayın Erdoğan ile başlayan milli siyasi politikaları çok önemsiyorum. Su projesi adaya çok değer katmıştır. Su, küreselleşen dünyada petrolden daha değerli olacaktır.

Erdoğan'ın BM kürsüsünde Kıbrıs haklarını savunması ağırlığını koymasıyla bütün bu toplantılarda davet edilmemiz, Türk Devleti Teşkilatı uluslararası bir statü kazandırdı. Bu siyasi anlamda çok önemli.

KIBRIS TÜRK DEVLETİ'NİN TANINMASI

Bugün için tanınma kavramından, adadaki Türk gerçekliğinin kabul edilmesini anlıyorum. Hukuki tanıma artık ülkelerin vicdanına kalmıştır.

Türkiye'nin burnunu dibinde bir Türk devletini yok saymak bana göre tarihe ihanettir. Rahmetli Denktaş, "100 ülke tanıyacağına, yanlızca Türkiye'nin tercih ederim" demiştir.

"AYASOFYA'YA BENZETİYORUM" DİYEREK AÇIKLADI!

İnsan bilemez bunu ama Türkiye'de milli bir siyaseti vardır. Baştan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın net bir duruşu olmuştur. Ben Başkan oldum, Maraş'ı açalım dedik, ben Tayyip Erdoğan'a dosyamı alıp gittim. Siz Ayasofya'yı açtınız, 47 yıldır bu Maraş'ı açamadık dedik. Buna benzetiyoruz. Baktılar değerlendirdiler, dediler, aç arkandayız. Artık milli siyaset Maraş Bölgesi'nin açılması yönünde gelişiyor.

Doğu Akdeniz'deki milli siyaset çok önemli bir noktaya gelmiştir. Dolayısıyla gönlüm ve kalbim nerede belli. Tabii Türk halkının vereceği bir karardır.

Yüzde 90 katılımla büyük bir demokrasi örneğiyle bütün dünyaya örnek olmuştur.