Ayı dehşet saçtı! ''Tepeden aşağı akan kanla sırılsıklamdı”

Hafta sonu geyik avına çıkan 4 genç bir boz ayı ile burun buruna geldi. Hayatları boyunca unutamayacakları travma yaşamalarına sebep olan olay böyle başladı.

BOZ AYI SALDIRISINA UĞRADILAR

Her ikisi de ABD Powell'daki Northwest College'da ikinci sınıf öğrencisi olan Evanston'dan Kendell Cummings ve Utah Cedar City'den Brady Lowry, bir boz ayıyla karşılaştıklarında, takım arkadaşları August Harrison ve Orrin Jackson ile Shoshone Ulusal Ormanı'nda geyik avıyorlardı.

Lowry, Fox News'e verdiği demeçte, grubun Cummings ve Lowry'nin daha yüksek bir yere tırmanmasıyla ayrıldığını söyledi. Yürürken ayı olduğuna inandıkları bir hayvanın dışkısını fark ettiklerini söyledi.

İlk saldırıya uğrayan Lowry, "Sen daha düşünemeden ya da gözünü bile kırpamadan, ağaçların arasından koşarak önüme çıkan bir ayı var" dedi.

Aniden çalılıkların içinden çıkan boz ayı gruptan birine saldırdı. Ayı tarafından savrulan gencin ilk olarak kolu kırıldı. Diğer arkadaşları genci kurtarmak için harekete geçti. Dakikalarca süren bu çaba bir süre sonra sonuç verdi ve ayı genci bıraktı.

Lowry daha sonra 911'i aradı ve yardım için Harrison ve Jackson'a bağırdı.

Harrison, Fox News'e "Her yerden tepeden aşağı akan kanla sırılsıklamdı" dedi. "Ben ve Orrin sırayla onu tarlanın olduğu yere kadar aşağıya taşıdık." dedi.

Gençlerden biri taburcu olurken diğerinin hastaneden ancak drenaj tüpleri ile taburcu edileceği bilgisi paylaşıldı.

BÖLGE 10 FARKLI AYIYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Cody Bölgesi yaban hayatı denetçisi Dan Smith, "Saldırının gerçekleştiği civarda, arazi sahipleri ve avcılardan gelen raporlar, tarım alanları ve alçak eğimler arasında hareket eden altı ila 10 farklı ayı olabileceğini gösteriyor" dedi .

Star Gazetesi