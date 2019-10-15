Ayık Rusya harekatı

Milli içkisi votkaya olan düşkünlüğü ile tanınan ve dünyada en çok alkol tüketilen ülkelerin başında gel Rusya alkole karşı adeta savaş başlattı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan rapora göre, ülkede alkol tüketiminin 2003’ten bu yana yüzde 43 oranında azaldığını ortaya koydu. Hatta araştırma sonucunda Rusların artık daha az içki içip, daha uzun süre yaşadığı belirtildi. Rusya Sağlık Bakanlığı verileri de Dünya Sağlık Örgütünü doğrular nitelikte. Bakanlık, son 5 yılda halkın alkol tüketiminin yarı yarıya azaldığını duyurmuştu. Ülkede 2019 itibarıyla kişi başı yıllık alkol tüketimi 9,7 litre seviyesinde. Bu rakam sadece 2017 yılında ise 14 litre civarındaydı.

Yarı yarıya azaldı

Moskova Devlet Tıp Üniversitesi Psikiyatri ve Narkoloji Anabilim Dalı Profesörlerinden Yuri Sivolapa’ya göre alkol tüketimindeki düşüşte Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in alkol satışına karşı getirdiği bir dizi yasaklama ve sağlıklı yaşam tarzlarına teşvik programı oldukça etkili oldu. “Alkolizm en büyük sorunumuz” diyen Putin geçtiğimiz yıllarda alkol reklamlarının yazılı ve internet medyasında yer almasını yasaklamıştı. Hükümet Şimdi de sert içki satın alabilme yaşını yükseltmek de dahil olmak üzere yeni bir önlem paketi hazırlığı içinde. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Avrupa ülkelerinde kişi başına düşen yıllık alkol tüketiminde yılda 15 litre alkol la Litvanya önde geliyor. Litvanya’yı kişi başına yılda 14,4 litre ile Çekya, 13,4 litrelik tüketimle de Almanya takip ediyor.

DEVRİYE GEZİYORLAR

Kendilerini “Ayık Rusya” olarak tanımlayan bir grup eylemci, özellikle geceleri içki satışının yasak olduğu yerlerde devriye geziyor; ve kaçak içki satışı yapıldığını tespit ettikleri dükkanları polise ihbar ediyor. Eylemcilerden Anton Borovsky, “hedefimiz saat 23: 00’ten sonra alkol satışını belirlemek ve ihlal edenleri cezalandırmak” diyor. Yasadışı satışların halk sağlığını riske attığını söyleyen gruba göre, yılda 100 binden fazla Rus, sahte alkolden tıbbi yardım alıyor.