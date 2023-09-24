Aynı kirli oyunlar! Batı basınından ''Karabağ'' yalanı

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da anayasal düzeni sağlamak amacıyla 19 Eylül'de başlatıp 24 saatte başarıyla tamamladığı antiterör operasyonunun yankıları sürüyor. Bölgedeki Ermeni gruplar silahlarını teslim etmeye başladı. Rus Barış Gücü'nün gözetiminde yürütülen süreçte şu ana kadar, 6 zırhlı 800'den fazla hafif silah, el bombası, havan topu ve çeşitli silahın teslim edildiği duyuruldu. Silah bırakma sürecinin yanı sıra bölgedeki 120 bin ila 150 bin arasındaki Ermeni nüfusun entegrasyon süreci önümüzdeki günlerde de devam edecek.

YARDIM SÖZÜ TUTULDU

Anlaşma kapsamında Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilere gönderdiği yardım konvoyu, Hankendi'ye ulaştı.

Her biri 20 ton gıda ve hijyen malzemesi taşıyan 2 TIR ve ekmek taşıyan 2 kamyondan oluşan insani yardım konvoyu, yükleri Karabağ'daki Ermenilere teslim etti. Azerbaycan ordusunu operasyon boyunca ve sonrasında sivilleri tam koruma altına aldı. Rus Barış Güçleri'nin kontrolünde siviller için koridor oluşturuldu. Sadece Ermeni silahlı gruplar hedef alındı.

Bölgede kalacak Ermenilerin tüm haklarının kalacağı duyuruldu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bile Karabağ'daki Ermenilere yönelik 'doğrudan bir tehdit' görmediğini de söyledi.

AYNI KİRLİ OYUNLAR

Ancak tüm bunlara rağmen Batı basını yine kirli oyunlara soyundu. Karabağ uluslararası alanda da Azerbaycan toprağı kabul ediliyor. Bölgedeki silahlı Ermeni gruplar aylardır 2020'deki İkinci Karabağ Zaferi'nden sonra varılan anlaşmalara uymuyor.

Tüm bunları görmezden gelen İngiliz basını dün "Karabağ'da etnik temizlik korkusu" başlığını attı. BBC'deki haberde bölgedeki Ermeni sivillerin artık Azerbaycan kontrolde yaşayacağı ve önümüzdeki süreç için can güvenliklerinin tehdit altında olduğu ileri sürüldü.

ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

Azerbaycan hükümeti, Karabağ'daki sosyal, insani, ekonomik ve altyapı sorunlarının çözümü için çalışma grubu kurduğunu açıkladı.

KARABAĞ'IN HAFIZASINI SİLDİLER

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ bölgesinin Hankendi şehrinde Ermenilerce kasıtlı yangınların çıkarıldığını ve idari arşivlerin yakılarak imha edildiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda ABD'nin pozisyonuna ilişkin, "Egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlık söz konusu olduğunda ilgili herkes adına bu hususların arkasındayız" dedi.

İŞGALİN SEMBOLÜ TANK BAKÜ'DE

Ermenilerin 1. Karabağ Savaşı ile ilgili "zafer anıtı" olarak kullandığı, işgal döneminde Şuşa-Hankendi yolunda yer alan tank, Bakü'ye getirildi.