Dünya

Aynularab'a yardımlar sürüyor! İkinci konvoy da yola çıktı

Suriye'de terör örgütü YPG işgalindeki Aynularab'a (Kobani) 5 tırdan oluşan ikinci insani yardım konvoyu gönderildi.

AA27 Ocak 2026 Salı 15:21 - Güncelleme:
Aynularab'a yardımlar sürüyor! İkinci konvoy da yola çıktı
Suriye devlet televizyonu SANA'da yer alan habere göre, Halep Acil Müdahale Merkezi Komitesi, Suriye Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından gönderilen yardım konvoyu Halep'ten yola çıktı.

Ordunun açtığı Nur Ali köyü yakınlarındaki insani koridordan geçerek Aynularab'a ulaşacak yardım konvoyunda gıda, kışlık kıyafet, tıbbi malzeme ve lojistik malzeme bulunuyor.

YPG işgalindeki Aynularab ilçesinde açılan insani koridordan dün sivillerin geçişi başlamıştı.

Suriye hükümeti, Aynularab'a 24 araçtan oluşan ilk insani yardım konvoyunu ateşkesin uzatılmasının ardından 25 Ocak'ta göndermişti.

Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıklamıştı.

  • Suriye insani yardım
  • YPG işgali
  • Aynularaba yardımığı

