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Dünya

Aynularab'da yeni askeri üs iddiası: Pentagon'dan açıklama geldi

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab bölgesinde 'kalıcı bir yapı veya askeri üs' kurmadığını, Suriye'deki askeri pozisyonları veya misyonları konusunda hiçbir değişiklik olmadığını iddia etti.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 07:56 - Güncelleme:
Aynularab'da yeni askeri üs iddiası: Pentagon'dan açıklama geldi
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında konuştu.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunması için ABD'nin uluslararası desteği koordine ettiğini belirten Singh, "Bugüne kadar ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, Rusya'nın Şubat 2022'deki tam ölçekli işgalinden bu yana Ukrayna'ya toplu olarak 126 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüdünde bulundu." dedi.

Singh, Ukrayna'ya harcanması için Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA) kapsamında bulunan miktarın tamamının neden, 20 Ocak'ta yeni yönetim göreve gelmeden kullanılmadığına ilişkin sorular üzerine, bunun ABD'nin kendi stoklarındaki tedarikle ilgili olduğunu söyledi.

"Ukrayna'nın savaş alanında ihtiyaç duyduğu her şeyi göndermeden önce kendi stoklarımızın tedarikini tartmamız gerekiyordu." diyen Singh, bundan dolayı PDA kapsamındaki miktarın Ukrayna'ya aralıklarla gönderildiğini belirtti.

20 Ocak'ta görevi devralacak Donald Trump yönetimine Ukrayna için ayrılan PDA kapsamındaki miktardan yaklaşık 2 milyar dolar kalacağı belirtiliyor.

- ABD'NİN AYNULARAB'DA YENİ ASKERİ ÜS İDDİALARI REDDEDİLDİ

Basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında da konuşan Singh, AA muhabirinin sorusu üzerine, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab bölgesinde ABD güçlerinin hareketliliğinin artmasıyla ilgili haberlerin doğru olmadığını savundu.

Singh, ABD'nin söz konusu bölgede "kalıcı bir yapı veya askeri üs" kurmadığını, Suriye'deki askeri pozisyonları veya misyonları konusunda hiçbir değişiklik olmadığını iddia etti.

Bölgeyle ilgili Singh ayrıca, ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM) güçlerinin, Yemen'de Husilere ait yer altı gelişmiş konvansiyonel silah depolama tesisine yönelik çok sayıda hassas saldırı gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

- LOS ANGELES'TAKİ YANGINLARA 10 DONANMA HELİKOPTERİ GÖNDERİLDİ

Singh, toplantıda ayrıca California'nın Los Angeles şehri civarında devam eden büyük orman yangınlarına yardımcı olmak için eyalete 10 donanma helikopterinin gönderildiğini belirtti.

Pentagon'un havadan yangın söndürme sistemleri konusunda California Ulusal Muhafızları ile yakın şekilde çalıştığını dile getiren Singh, ancak aşırı rüzgarlı hava şartları nedeniyle helikopterlerin ne zaman kullanılacağına eyalet yetkililerinin karar vereceğini kaydetti.

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